L'USdA insisteix en més mesures per a la gent que es queda sense feina

La Unió Sindical d'Andorra ( USdA) ha tornat a mostrar la seva preocupació davant la situació de les persones que arran de la crisi sanitària estan perdent la feina i veuen com, en les circumstàncies actuals, se'ls fa impossible trobar-ne una de nova. D'aquesta manera, el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, es mostra contundent en afirmar que "l'Estat ha d'actuar, ha de respondre" donant una resposta a "les 300 persones" que han perdut la feina en el darrer mes. En aquest sentit, el secretari general de l'USdA lamenta que des del Govern la resposta que s'estigui donant a aquestes persones és que es dirigeixin a Afers Socials per demanar ajudes en el cas que no trobin feina. Creuen que la solució ha d'anar més enllà d'aquestes ajudes socials.

Així, Ubach manifesta que quan una persona perd la feina des del Govern es recomana la inscripció al Servei d'Ocupació, però que en aquests moments són escasses les persones que poden trobar un treball (tenen constància d'uns cinc casos) i que, per tant, l'altra solució que se'ls dona és que demanin ajudes socials en cas que ho necessitin. "No és qüestió que la gent hagi d'acabar demanant ajuda social", exposa Ubach, destacant que l'executiu ha de buscar altres vies per solventar la situació d'aquestes persones.



D'aquesta manera, tornen a posar sobre la taula la proposta de la renda bàsica universal de 450 euros i també una renda per a les persones que hagin perdut la feina. En aquest sentit, Ubach ha incidit en el fet que el que cal garantir és l'impuls al consum intern un cop passi la crisi sanitària i cal que els ciutadans tinguin una ingressos mínims per assolir aquest objectiu. I també apel·la a "no cometre els mateixos errors" que amb la crisi del 2008, rebaixant els salaris dels treballadors. "Si debilitem el poder adquisitiu de la classe treballadora difícilment ens en sortirem", ha remarcat Ubach.

Quant al segon paquet de mesures que es treballen des del Govern, ha lamentat que no se'ls hagi consultat i ha reiterat la seva oposició al plantejament que sembla que s'està fent dels expedients de regulació temporal d'ocupació ( ERTOs). "Estem en contra que es rebaixin els salaris als treballadors", ha emfasitzat.