Ubach afirma davant la regió iberoamericana que la innovació s'ha de posar al servei de la sostenibilitat

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat en la Setmana iberoamericana de la Innovació Pública, organitzada per la Secretaria General Iberoamericana, que ha tingut lloc del 10 al 13 de novembre, amb la participació també de Marc Pons, director d’Actua, Recerca i Innovació, així com de la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan. Ubach ha afirmat que la innovació "s'ha de posar al servei de la sostenibilitat”, per identificar les oportunitats i els riscos de la revolució tecnològica, de manera que els canvis que s'originin tingui un “efecte accelerador en l'obtenció dels objectius de desenvolupament sostenible”.

"La innovació ja no és un sector, sinó una habilitat –ha dit la ministra–; la innovació pública que sorgeix de tants i tan diferents actors ha de tenir un paper central per fer front al canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la discriminació de gènere, la pau, la justícia, la bona governació o el trànsit cap a hàbits de consum sostenibles, i això mentre es crea un nou marc de relació entre Estat i ciutadania", ha assegurat Ubach, que ha afegit que "allò virtual mai podrà substituir el que és presencial, però sí que pot complementar-lo ampliant la productivitat, la competitivitat i, sobretot, la qualitat de vida".

Marc Pons, per la seva banda, ha explicat que Andorra, per les seves característiques geogràfiques, aposta per desenvolupar el país en tota la seva dimensió com un laboratori on els diferents sectors, públic, privat, acadèmic i ciutadania, estiguin estretament lligats, amb un diàleg i interacció constants que originin tant les respostes a les necessitats de cada sector, com les solucions als reptes globals actuals i del futur.

La Setmana de la Innovació Pública ha presentat en línia i en obert les iniciatives més innovadores en administració pública de governs nacionals i locals, parlaments, universitats, organismes internacionals i laboratoris d'innovació ciutadana de la regió, amb l'objectiu de proposar i codissenyar unes línies futures per al sector a Iberoamèrica.

Durant la setmana s’ha presentat el model HIP per a la Innovació Pública, que promou un canvi sistèmic a través de sis vectors basats en les propietats de les xarxes, s'ha elaborat un document de col·laboració sobre laboratoris ciutadans i de govern, i s'han emès recomanacions per millorar el ‘govtech’ a Iberoamèrica. Igualment, s’han exposat cinc projectes ciutadans per a la protecció del medi ambient que es van desenvolupar al Laboratori d’Innovació Ciutadana de Costa Rica de l’any 2019 i, finalment, s’ha presentat la Carta Iberoamericana d’Innovació Pública.

La idea original del lema triat per Andorra per a la presidència Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana, 'Innovació per al desenvolupament sostenible: Objectiu 2030-Iberoamèrica enfront el repte del coronavirus', neix de la voluntat de vincular el procés de transició tecnològica amb l'assoliment de la sostenibilitat en les seves dimensions mediambiental, social i econòmica.

Malgrat la greu i extraordinària situació relativa a l'aparició de la pandèmia de la Covid-19, ha quedat constància en aquests darrers mesos que el lema continua sent igual o fins i tot més vigent en aquest nou escenari. Els reptes als quals s'enfronten les societats són els mateixos, fins i tot més intensos, i l'eina de la innovació, tant com a resultat científic o tecnològic com referent al necessari canvi de conductes, és ara més vigent que mai. De fet, la Covid-19 ha posat de manifest el potencial del desenvolupament tecnològic per afrontar els reptes actuals, així com el cost humà de no innovar en el món digital.