Ubach, satisfeta amb l'aixecament de la mobilitat de persones a França

"És molt bona notícia que ja no hi hagi aquesta limitació dels cent quilòmetres; això significa que podran venir turistes que van més enllà" d'aquesta distància. Així ha rebut la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, la notícia que ha donat el primer ministre francès, Édouard Philippe, afirmant que a partir de dimarts es posa fi a la mesura que restringia els moviments dels ciutadans francesos a aquest radi del centenar de quilòmetres. Això, segons la ministra, és "una bona notícia" perquè demostra una bona evolució de la pandèmia a l'estat veí del nord; ara espera que, en breu, es pugui rebre la resposta per part de França que apliqui reciprocitat en la mesura i que, per tant, els ciutadans andorrans poden viatjar-hi lliurement.

D'aquesta manera, la titular d'Afers Exteriors ha manifestat que s'ha formulat aquesta petició a França tenint en compte que Andorra deixa entrar, a partir de dilluns, els turistes francesos i espanyols. Espera que aquesta resposta es doni "al més aviat possible" i ha afegit que el mateix passa del costat espanyol. Així, ha detallat, a preguntes dels mitjans de comunicació en l'habitual roda de premsa per informar sobre l'evolució de la pandèmia, que es va enviar una carta oficial al govern espanyol per demanar que els turistes de les zones més pròximes a Andorra puguin ja venir a Andorra i, de la mateixa manera, que els andorrans puguin anar a la regió sanitària de l' Alt Urgell i Aran, que és la més pròxima i la que es troba en una situació sanitària "molt similar" a la del Principat. De moment, ha manifestat que no hi ha resposta del Govern espanyol, però també s'ha mostrat confiada que, en breu, hi pugui ser-hi. Sobre aquest aspecte, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que el seu homòleg espanyol és "molt coneixedor" de la situació d'Andorra i hi ha una bona col·laboració. La titular d'Afers Exteriors ha recordat que els contactes amb les autoritats dels països veïns per tractar les qüestions de mobilitat a través de les fronteres ha estat "regular i fluida". Ha reiterat que des del primer moment s'ha demanat que Andorra sigui considerat com territori nacional d'aquests dos països, en el moment que els ciutadans dels dos estats veïns viatgin lliurement pel territori.

Ubach ha detallat, tal com ja ho havia fet davant de la comissió legislativa de Política Exterior, que el ministeri ha fet durant aquests mesos "tots els esforços" perquè nacionals i residents que es trobaven fora del país puguessin retornar-hi i ha concretat que ja s'ha ajudat a un centenar de persones que estaven en 35 països diferents. Altres quinze persones ja tenen el bitllet per poder tornar en breu de països com Irlanda, Sudàfrica i Argentina; n'hi ha, també, una vintena que vol tornar però que encara no té el passatge per fer-ho i que es troben a països com Cuba o la República Dominicana. Altra dotzena de persones han notificat a Exteriors que, de moment, no tornaran.

La titular d'Afers Exteriors també ha detallat l'ajuda que des del ministeri d'Afers Exteriors s'ha donat per a la repatriació de temporers; així, ha manifestat que el més complex ha estat facilitar la tornada al seu país dels argentins; tant perquè eren el col·lectiu més nombrós com per les restriccions d'entrada a l'Argentina. Així, ha recordat que, a banda de les persones que ja ho havien fet abans, en les darreres setmanes han pogut tornar al país sudamericà 758 temporers. En aquest sentit, ha detallat que al país constaven 2.176 ciutadans argentins, front altres col·lectius menys nombrosos com els 346 xilens, 119 brasilers i 117 colombians.

Ubach també ha detallat que el telèfon d'emergències consulars ha rebut, durant aquest període de pandèmia, unes 1.500 trucades de persones que demanaven sobre aspectes relacionats amb el tancament de fronteres, amb la mobilitat dels estudiants o de transfronterers, entre d'altres.