L'UdA acabarà el curs el 30 de setembre

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha fet públic aquest dimecres la modificació del calendari acadèmic de la Universitat d'Andorra (UdA) pel curs en vigor després que s'hagin aixecat les mesures excepcionals decretades pel Govern per la situació d'emergència sanitària. Així, la finalització d'aquest curs escolar tindrà lloc el pròxim 30 de setembre.

Després que els estudiants de l'UdA hagin vist suspeses les seves estades formatives, cosa que ha provocat que no hagin pogut finalitzar les assignatures pendents, la junta acadèmica del centre educatiu ha decidit prorrogar la data d'acabament del curs, per tal que els alumnes puguin donar per acabades les estades formatives del seu pla d'estudis en el marc del curs acadèmic 2019-2020. Tanmateix, segons detalla el BOPA, serà cada centre qui definirà el seu calendari lectiu en funció del pla d'estudis, sempre respectant el calendari acadèmic.

Així mateix, el BOPA també ha fet pública l'obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle del 2020. A través del ministeri d'Ensenyament i Educació Superior, el Govern publica aquesta convocatòria per potenciar la formació en l'àmbit de la recerca mitjançant els estudis de tercer cicle, que culminen amb la defensa de la tesi doctoral.

Per tant, es preveu atorgar ajuts per al pagament màxim del 50% de l'import de les matrícules universitàries per a les persones que, enguany, cursen un doctorat. Les bases reguladores de la convocatòria es poden consultar al BOPA o bé a través dels llocs web ensenyamentsuperior.ad/recerca i tramits.ad/plecsdebases. La data de presentació de les sol·licituds és vàlida fins al 23 d'octubre al Servei de Tràmits, sempre dins de la seva franja d'obertura.