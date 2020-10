L'UdA bat el rècord d'estudiants de formació reglada durant el curs 2019-2020

La Universitat d'Andorra (UdA) ha fet pública la seva memòria d'activitats del curs 2019-2020, la qual es pot consultar al web uda.ad. La memòria fa un balanç del darrer curs acadèmic, durant el qual l'UdA va acollir un total de 1.995 estudiants, 542 de formació reglada, 1.426 de formació continuada i 27 del curs d'accés per a majors de 25 anys. Tal com explica la universitat a través d'un comunicat, les dades confirmen que l'UdA va assolir un nou rècord amb el nombre d'estudiants de formació reglada, ja que va créixer més d'un 4%.

A més, malgrat haver estat un curs marcat per la situació d'emergència per la Covid-19, que va implicar el tancament del campus presencial i l'ajornament de pràctiques i estades formatives, la universitat haurà batut el rècord històric de titulats d'una mateixa promoció, amb un total de 90 persones que obtenen el seu títol d'estat. Així mateix, també s'ha graduat la primera promoció del màster en Dret, formada per set titulats. Per contra, a causa de la pandèmia, s'ha hagut d'anul·lar l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2020-2021 que incloïa la cerimònia de lliurament de títols.

Pel que fa a la formació reglada durant el curs passat, l'àmbit d'estudi amb més estudiants va continuar essent l'empresarial i tecnològic amb 236 matriculats, seguit pel de ciències de la salut i de l'educació, que va arribar als 156. Per la seva banda, el Centre d'Estudis Virtuals va comptar amb 127 estudiants i el programa de Doctorat amb 23. En formació continuada, un total de 1.426 estudiants es van matricular en algun dels 85 programes que la universitat va oferir. D'aquests, 47 eren estudiants de postgrau, 439 van seguir cursos d'actualització i 940 van participar en alguna de les formacions de curta durada.

D'altra banda, la memòria d'activitats també recull les xifres històriques de matrícules i titulats. Des de l'inici de l'ensenyament superior a Andorra, l'any 1988, s'han tramitat 18.538 matrícules i s'han expedit 5.882 títols, dels quals 1.286 són títols d'estat.