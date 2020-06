Última setmana d’alarma i desconfinament total a Espanya

Espanya posarà punt final a l’estat d’alarma diumenge vinent. Després de fins a sis pròrrogues en l’aplicació d’aquest mecanisme excepcional que ha fet que la llibertat de moviments de les persones hagi estat limitada i controlada, finalment es permetrà la lliure circulació per tot el territori i s’obriran d’una vegada per totes les fronteres, amb l’excepció de les connexions amb Portugal.

El desconfinament total, doncs, ja és a tocar. D’aquí set dies, quan sigui la mitjanit del dissabte 20 al diumenge 21 de juny, decaurà l’estat d’alarma. I amb ell, totes les restriccions a la mobilitat per Espanya. En aquell precís moment ja serà possible viatjar, sempre que es mantingui una distància de seguretat d’1,5 metres amb persones que no siguin de la unitat familiar o bé es faci servir mascareta, de punta a punta d’Espanya.

La mobilitat total a Catalunya podria arribar abans. El Govern català demanarà avui que Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida passin a la fase 3, un punt que haurà de validar el ministeri espanyol de Sanitat. El departament de Salut apunta que el que està previst és que s'aprovi el dia en que es farà aquest pas de fase, que serà abans que acabi la setmana. L'objectiu de la mesura és que tot el territori estigui ja en fase 3 abans del pont de Sant Joan. La demanda del govern català suposa que a la pràctica es pugui viatjar des d’Andorra cap a qualsevol destinació, incloent Barcelona o Lleida.

A partir d’aquesta setmana també arribaran els primers turistes estrangers a Espanya sense haver de fer una quarantena. En concret, a les Balears, on s'estrenarà un pla pilot que podran demanar altres comunitats abans que l’Estat espanyol obri oficialment les portes als turistes l'1 de juliol. Una data, en realitat, que la Comissió Europea posa en qüestió, ja que la resta de països preveuen obrir fronteres avui 15 de juny, mentre que Espanya encara estarà en ple estat d'alarma.