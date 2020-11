Unicef Andorra posa a la venda productes solidaris fets amb material sostenible

Unicef Andorra posa a la venda una petita col·lecció de productes solidaris, els quals estan fets amb materials sostenibles com cotó orgànic, cartó reciclat, bambú o fibra de blat de moro. Entre els productes hi ha una bossa, bolígrafs, una llibreta o una tassa, entre altres, i els preus van des dels 2 euros que costen els bolígrafs als 10 que costa la tassa.

A través d'un comunicat, Unicef Andorra explica que el comitè ha apostat pels materials sostenibles en aquesta nova col·lecció pel seu compromís amb el medi ambient. A més, recorden que l'impacte de la crisi climàtica és una amenaça creixent per als infants, i expliquen que els efectes del canvi climàtic ja s'estan fent notar i són un dels principals reptes a què s'hauran d'enfrontar els infants al futur. Per tant, manifesten que és responsabilitat de tota la societat canviar la tendència negativa i aconseguir resultats perquè la supervivència i el bon desenvolupament de la infància sigui una realitat.

Quant als productes, es poden adquirir des d'aquest dijous al web d'Unicef Andorra, al mateix comitè i a la botiga dels Encants. Tots els beneficis es destinaran als projectes que l'ONG té actualment en marxa al Bhutan per garantir una educació inclusiva als infants amb discapacitat, a la República Centreafricana per donar suport als infants alliberats dels grups armats i a Zàmbia, per tal de prioritzar el millor desenvolupament de la primera infància a través del joc.