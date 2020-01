Unicef i Creu Roja demanen donatius directes per a Austràlia

Creu Roja i Unicef d'Andorra animen a la societat andorrana a solidaritzar-se amb els afectats pels incendis a Austràlia a través d'un comunicat en el qual demanen donatius directes per les dues ONG internacionals que estan treballant sobre el terreny. En aquest cas, Creu Roja Australiana i Unicef Austràlia es troben treballant i col·laborant directament amb les famílies afectades i donen ajuda tant als afectats com als equips d'emergència.

Els centenars d' incendis a Austràlia ja han causat 28 morts des del mes de setembre i es calcula que s'han cremat més 2.000 cases a tot el país, arrasant més de 10,3 milions d'hectàrees de terreny i obligant a milers de persones a ser evacuades i traslladades a centre d'acollida. És per aquest motiu que la Creu Roja Australiana està donant suport a les persones que arriben als centres d'evacuació i socors, proporcionant primers auxilis psicològics per reduir el trauma i l'angoixa, i subministrant aliments, aigua i altres articles.

Per la seva banda, Unicef Austràlia concentra els seus esforços en donar suport als infants i treballen per assegurar els recursos necessaris perquè la canalla afectada estigui preparada per tornar a l'escola. A més, proporcionen accés a suport psicosocial als infants afectats per tal de garantir que la seva veu sigui escoltada en les respostes de rehabilitació.

Des de la plataforma d'ONG d'Andorra es volen sumar a les mostres de condol i de suport a tots aquells que estan patint, així com a tots aquells que estan intentant aturar aquesta brutal onada d'incendis. En aquest sentit, també reivindiquen que és un clar exemple de les conseqüències de la crisi climàtica.