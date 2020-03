Unicef proposa recursos educatius pel confinament

Davant de la situació actual i tenint en compte els dies de confinament que encara queden per endavant, Unicef Andorra ha decidit posar a l'abast d'infants i adolescents una sèrie de recursos educatius per desenvolupar de manera individual o en família. A través de la pàgina web de l'entitat, s'ha habilitat un apartat que inclou jocs, còmics, treballs manuals, tallers de cuina o lectures, així com idees diferents, creatives i sostenibles en diferents idiomes amb l'objectiu d'aulleugerir la situació.

Una de les aplicacions que Unicef ressalta és 'Right runner', un joc gratuït on "t'uniràs a una nova generació de joves que s'expressen i reclamen els seus drets liderant el camí cap al món que es mereixen". També ofereixen un apartat amb enllaços a altres dominis des d'on els interessats poden jugar alhora que es formen.

Un d'aquests enllaços és la plana web d'educo, que ofereix activitats i treballs manuals relacionats amb el reciclatge. La proposta, adreçada especialment a infants, permet treballar la importància de cuidar el medi ambient a la vegada que s'ofereix entreteniment. La pàgina web 'Sortir amb nens' inclou tota una sèrie de relats infantils i receptes culinàries per fer més entretinguts els dies vinents.

Així doncs, són moltes les propostes que Unicef està oferint aquests dies, relacionant els seus continguts amb aquells provinents de fonts externes. Entre les activitats proposades també hi ha enllaços a continguts d'educadors socials, activitats del Museu Carmen Thyssen o d'Andorra Televisió.