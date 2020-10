L'Unicef demana reforçar l'atenció psicològica a infants i adolescents

El Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef demana reforçar la inversió en l'atenció psicològica ( salut mental) a infants i adolescents, sobretot arran dels problemes originats pel confinament, així com les ajudes a les famílies monoparentals –que són les llars que presenten un major percentatge de risc de pobresa (25,7%)– i la necessitat de disposar d'un pla nacional de la infància. A més, aposta per revisar les decisions preses durant la pandèmia de la Covid-19 i tenir en compte les necessitats dels més joves en les mesures que s'hagin de prendre en el futur. Aquestes són les conclusions principals que l'ONG ha extret de l'Observatori de la infància 2020 que ha presentat aquest dijous de manera telemàtica juntament amb el Centre de Recerca Sociològica ( CRES). "Potser algunes decisions que s'han pres haurien estat diferents si s'hagués tingut perspectiva d'infància, i cal tenir en compte que qualsevol mesura que es prengui afecta aquest col·lectiu, així que per això cal prevenció i atenció psicològica", ha afirmat la directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch.

Pel que fa a les dades que l'estudi ha recollit durant el confinament, el percentatge d’alumnes que els ha resultat fàcil seguir els estudis des de casa ha estat del 63%, un 55% en el cas dels pares i un 59% els mestres, mentre que la mitjana d’hores al dia dedicades a fer tasques escolars ha estat de 3,6. Les llars amb menors que declaren que la seva situació econòmica és dolenta o molt dolenta és de l'11,8% i les que declaren que la seva situació econòmica ha empitjorat és del 37,1%. Pel que fa al percentatge d'escolars que no disposaven de les condicions adients per treballar des de casa, no arriba al 6%, mentre que el percentatge d'infants que declaren que s'han sentit malament durant el confinament ha estat del 7%, tot i que molts han sentit sovint tristesa, angoixa i estrès.

Quant a les dades sobre infància vulnerable el nombre de menors de 0 a 17 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar identificats per la policia l’any 2019 va ser de 19 casos, que representen una taxa de 14 casos per cada 10.000 nens d’aquesta edat (l’any 2018 es van registrar 14 casos, 16 casos el 2017, 8 casos l’any 2016). Pel que fa als menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual, l’any 2019 es van denunciar 18 casos a la policia, amb una taxa de prop de 14 casos per cada 10.000 menors (12 casos l’any 2018, 7 casos l’any 2017, 10 casos l’any 2016).

Segons les dades recollides en l’enquesta de convivència escolar d’Andorra durant el curs 2018-2019, el 24% de nens de 12 a 16 anys declaren haver estat colpejats, patejats o empesos a l’escola/institut alguna vegada durant el curs. Tots aquests casos no es poden considerar pròpiament com assetjament, sinó fruit de situacions conflictives en les interaccions entre alumnes. "En el cas del ' bullying' l'increment de casos no és pas una mala notícia, sinó que indica que hi ha més denúncies gràcies a la sensibilització del problema i això fa que s'hi pugui posar fre", ha puntualitzat Marta Alberch.

Per primer cop l'Observatori de la infància presenta l’índex AROPE (que combina el risc de pobresa, la privació material severa o les llars amb baixa intensitat laboral). A Andorra aquest índex és del 15,7% del total de població i del 14% de les menors de 18 anys. Si es compara amb Espanya i el conjunt d'Europa, el Principat hi surt guanyant, ja que es troba en el 29% i el 24% respectivament.