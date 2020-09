La Universitat més ben valorada és...?

La universitat britànica d'Oxford es manté per cinquena edició consecutiva en el primer lloc del rànquing, per bé que les institucions nord-americanes continuen liderant-lo: ocupen vuit de les deu primeres places. La Universitat de Stanford, la de Harvard, l'Institut Tecnològic de Califòrnia (Caltech) i l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) es reparteixen les següents posicions de la llista, mentre que la també britànica Universitat de Cambridge baixa tres llocs respecte a l'any passat i ocupa la sisena.



La millora gradual dels centres d'educació superior asiàtics els últims anys torna a fer-se palesa en l'últim rànquing, en què la xinesa Universitat Tsinghua ha aconseguit situar-se per primera vegada entre les 20 millors. Amb tot, els Estats Units continuen dominant el tram de les 200 primeres universitats, amb 59 centres, seguits del Regne Unit (29) i Alemanya (21). Els centres europeus en conjunt mantenen la tendència a la baixa dels últims temps i en un lustre han perdut fins a nou universitats en aquest tram privilegiat del rànquing: si el 2015 hi tenien 105 representants, ara en tenen 96.



Pel què fa a Espanya, hi ha lideratge català. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la millor universitat d'Espanya, segons el rànquing global que publica anualment Times Higher Education (THE) i que avalua 1.527 centres de tot el món. Tot i que ha reculat de la posició 143 a la 152, la UPF continua encapçalant la llista de les millors 50 universitats de l'Estat. Completen el podi la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que l'edició anterior ocupava el lloc 157 i actualment ocupa el 182, i la Universitat de Barcelona (UB), que puja al 198 després d'haver estat enquadrada l'any passat en el grup entre les posicions 201 i 250.



La resta de centres de l'Estat espanyol ja ocupen posicions a partir de la 250. Destaquen la Universitat de Navarra, entre els llocs 251 i 300, i la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), entre el 301 i el 350, així com la Universitat CEU San Pablo de Madrid i la Universitat de València, enquadrades entre el 401 i el 500.