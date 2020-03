L'USdA donarà suport a qualsevol treballador en situació irregular

Gabriel Ubach, president la Unió Sindical d'Andorra (USdA), ha explicat aquest dijous a l' ARA Andorra que donaran suport a aquells treballadors que siguin víctimes d'una situació irregular en els seus llocs de treball. "És vergonyós que a Andorra, un país de 70.000 habitants, segueixin sortint a la llum casos d'autèntica esclavitud", ha recalcat Ubach.

D'altra banda, ha demanat que davant d'aquests casos s'emprenguin accions legals "exemplars", i si el cas fos greu, "penals". Des de l' USdA manifesten que les lleis laborals vigents al Principat "no són precisament les que més afavoreixen els treballadors"; de fet, així "ho hem transmès sempre que hem tingut l'oportunitat, tot i que sense èxit, ja que no ens han donat una solució efectiva".

El recent cas d'en Julio ha fet saltar totes les alarmes, i des de la Unió Sindical d'Andorra tenen l'esperança que es tracti d'un "cas aïllat". En Julio feia dotze anys que treballava per un masover d’Auvinyà en situació irregular, per la qual cosa, en el moment de patir un accident laboral (que en succeir va fer que el cas es conegués) no va tenir dret a cap mena d'ajuda ni cobertura. En aquest sentit, el primer que reclama Ubach en pro del treballador és que l'empresari es faci càrrec de tots aquests anys sense cotitzar a la CASS.