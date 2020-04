Els usuaris del transport públic es veuen afectats pels canvis en la freqüència de pas

La crisi de la Covid-19 ha fet que la freqüència de pas del transport públic s'hagi vist alterada de manera significativa. Diversos usuaris, que cada dia continuen utilitzant aquest servei, han explicat a l'Ara Andorra que aquestes afectacions els generen inconvenients, especialment a l'hora de saber quan passarà el següent vehicle. Són conscients de la situació d'excepcionalitat; tot i això lamenten que en ocasions arribin tard als seus llocs de treball. "Treballem en llocs de primera necessitat, hi ha dies que arribem molt d'hora a la feina, perquè l'autobús arriba abans del previst. L'endemà, però, passa a una hora totalment diferent i arribem tard. No sabem que fer”, relaten dues noies que treballen plegades en uns grans magatzems. Afegeixen que "el conductor no en té cap culpa, ell és un treballador i és d'agrair que segueixi fent aquest servei necessari, especialment en l'època que estem vivint".



Una altra usuària amb qui ha parlat aquest mitjà, i que diàriament baixa d' Ordino a Andorra la Vella, explica que viu amb la seva mare, que té problemes de salut. Les incidències amb el transport públic són, segons el seu relat, un inconvenient "molt greu" ja que afecten la seva disponibilitat horària i, en conseqüència, el temps que disposa per tenir cura de la seva mare "ha d'estar sola a casa durant molta estona ja que ningú més està a càrrec seu".



Per la seva banda, diversos xofers amb qui ha parlat l' Ara Andorra lamenten la situació, demanen paciència i subratllen que "tot el que està passant és temporal". Asseguren també que les restriccions "s'han pres per vetllar per la seguretat de tota la ciutadania".