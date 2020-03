Usuaris utilizen YouTube per crear el caos amb la Covid-19

D'ençà que es va iniciar el brot de la Covid-19 a la Xina, la plataforma de vídeos i buscador més utilitzat, YouTube, ha estat l'eina per excel·lència que diversos usuaris han usat per penjar vídeos alarmistes sobre la propagació del coronavirus. Molts d'aquests vídeos, han arribat a ser vistos per milions de persones, fet que ha suposat grans ingressos a qui l'ha penjat. Segons han detallat a l' ARA Andorra fonts properes a la companyia, "s'està començant a prendre mesures restrictives sobre aquests usuaris, ja que la informació que inclouen en els seus vídeos, pot provocar el caos perquè no té cap fonament".

Entre aquestes restriccions, la més habitual és "esborrar el vídeo", per la qual cosa desapareix de la plataforma de forma definitiva. En altres casos, "els menys greus", es desmonetitza, que es tradueix en el fet que el contingut no és apte per obtenir cap mena d'ingrés, i el que hagi generat fins aleshores, queda anul·lat.

Tal com ha pogut saber l'ARA Andorra, YouTube utilitza un seguit d'algoritmes que detecten la temàtica del vídeo, i que fan que se li atorgui un tipus o altre d'anunciant, i aquest és el que facilita que un vídeo generi ingressos. En el cas del coronavirus, els anunciants eren empreses del sector farmacèutic i laboratoris, que donades les circumstàncies, són els anuncis més presents a la xarxa i els que més bé remuneren als creadors de continguts. Precisament això és el que ha provocat que tots els vídeos que parlin de Coronavirus, indiferentment del seu tractament, rebin quantitats de diners que en molts casos superen els 5.000 euros, que seria l'equivalent a uns 5 milions de reproduccions.

Conspiracions i teories sobre la Covid-19

D'entre les teories conspiradores més habituals sobre el coronavirus existeix la que assegura que la malaltia ha estat creada pels Estats Units amb la finalitat de lliurar una guerra econòmica contra la Xina, i proclamar-se com a primera potència mundial un cop enderrocat el país asiàtic. Altres defineixen la Covid-19 com una eina de distracció inexistent. Els més extremistes, en canvi, exposen en els seus vídeos que el coronavirus és l'inici de la Tercera Guerra Mundial, i en conseqüència, el final del món tal com el coneixem.

Cal recordar que el Govern d'Espanya va demanar la col·laboració dels Youtubers més exitosos per enviar missatges de tranquil·litzadors als seguidors i animar-los que davant del brot, es quedessin a casa. Una súplica que ha estat aprofitada per un altre sector per fer precisament tot el contrari.