Vacances a la platja o al poble a partir de finals de juny

Si la desescalada que han dissenyat les autoritats espanyoles i l’escenari epidemiològic ho permeten, els andorrans i residents podrien gaudir dels anomenats ‘corredors bombolla’ per accedir a les seves segones residències a Espanya, o el que és el mateix, a la casa de la platja o a la del poble d’origen. Això no passarà com a molt aviat fins a finals de juny, en el millor dels casos el dilluns 22, més tenint en compte que aquest dilluns entra en vigor una nova pròrroga de l’estat d’alarma al país veí que s’allargarà fins a la mitjanit del 7 de juny. Un cop aixecat l’estat d’alarma es preveuen almenys dues setmanes més de restriccions fins que es permeti una ‘nova mobilitat’ per als nacionals i els estrangers.

L’aixecament de les limitacions als desplaçaments, que a Espanya s’aplica per fases, permet actualment moure’s dins d’una mateixa província i només s’autoritza que es pugui anar a una altra si és per causes justificades. Fins que no s’arribi a la fase 3 (actualment els diferents territoris espanyols es troben en fase 1 i 2) no es permetran els desplaçaments.

Sectors econòmics com el turístic demanen al Govern espanyol que permeti ‘corredors bombolla’ per facilitar l’arribada de turistes a la península i a les illes. La idea és que s’autoritzi l’ingrés a Espanya de viatgers procedents de països considerats de baix risc de contagi, com seria el cas d’Andorra. Per mitjà d’aquests corredors tot apunta que els ciutadans del Principat podran gaudir de llibertat de moviments pel territori de l’estat veí, més enllà d’altres acords que s’estableixin entre els governs espanyol i andorrà per a la circulació de persones entre els dos països.