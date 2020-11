Vacunar padrins, sanitaris... i els joves?

Hi ha un grup d'investigació de la Universitat Khalifa d'Abu Dhabi (Emirats Àrabs) dirigit per un espanyol, Jorge Rodríguez, que ha prioritzat una de les premisses de la pandèmia, aquella que diu que per evitar els contagis el més important és reduir les interaccions socials, i l'ha aplicat a una de les fases que ens ve a sobre de l'emergència sanitària, la de la vacunació, per elaborar una teoria. El grup considera que el primer col·lectiu que s'hauria d'immunitzar és aquell que més s'interrelaciona, és a dir els joves i els treballadors essencials, per multiplicar l'efecte de la vacuna i reduir les infeccions i la mortalitat.



“Si la vacuna és eficaç contra la transmissió de la Covid-19 el nostre model indica, de manera inequívoca, que la vacunació prioritària als grups de població amb més interaccions podria aconseguir, en un país com Espanya, enormes reduccions en el nombre de morts, davant de la vacunació per criteris de mortalitat”, explica l'investigador, en una entrevista al diari El País.



Rodríguez posa l'exemple d'un caixer de supermercat: “Si tenim 10 vacunes i 30 persones, la meitat de les quals són grans, a qui vacunem primer? Al senyor de 90 anys que passa la major part del temps a casa i es protegeix, o al jove de 26 anys que treballa de caixer i que ha d'atendre a un senyor gran, a la meva mare o a altres veïns?”, argumenta.



La hipòtesi de l'investigador contrasta amb l'estratègia que ja han anunciat la majoria de països europeus, entre els quals Andorra, que destinaran la primera remesa de vacunes als grups poblacionals de risc, com padrins, persones amb patologies i el personal sanitari. Preguntat sobre l'estudi, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, explica que propostes similars han estat plantejades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), però que finalment han decidit prioritzar la protecció de les persones més vulnerables.



“Es pot plantejar, però creiem que amb les previsions del nombre de vacunes que arribaran, i que sembla ser que no en mancaran, crec que l'estratègia apropiada passa per protegir primer els més vulnerables i les persones que estan més exposades amb ells, i passar després a les que s'infecten més”, ha dit el ministre andorrà, per a qui “un cop passada la primera fase de vacunar les persones més sensibles i els professionals de la salut seria una bona diana incidir en aquesta franja poblacional més jove”.