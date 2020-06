El cardiòleg Valentí Fuster afirma que l'ús d'anticoagulants podria reduir la mortalitat per Covid-19

El cardiòleg Valentí Fuster, director del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC) i director de l'Institut Cardiovascular i cap mèdic del Mount Sinai Medical Center de Nova York, ha dit aquest dimecres que, a partir d'un estudi observacional a l'hospital novaiorquès, s'ha detectat que l'ús d' anticoagulants redueix la mortalitat en pacients amb Covid-19, segons recull l'agència Efe.

Fuster ha participat aquesta tarda en una videoconferència organitzada pel Círculo Ecuestre al costat del cap de servei de cirurgia toràcica de l'Hospital Clínic i Sagrat Cor de Barcelona, Laureano Molins.

El cardiòleg establert a Nova York ha explicat que, donada la situació d'emergència viscuda als hospitals, la "intuïció" ha estat una de les principals armes dels metges per frenar el virus. En aquest sentit, Fuster va optar per subministrar anticoagulants als malalts per coronavirus i, després d'unes setmanes d'observació, ha arribat a la conclusió que el seu ús serveix per disminuir l'impacte del virus en els pacients. El cardiòleg ha avançat que donarà més detalls sobre les seves observacions en un article que publicarà pròximament.

Segons el parer de Fuster, una de les claus en la lluita contra el virus ha estat la gestió del temps, i en aquest sentit ha lamentat que els Estats Units hagin actuat "tard", en contraposició als casos de Nova Zelanda i Islàndia, segons ell els més reeixits del món.

Ha defensat que, malgrat que el virus ha desencadenat "una guerra mundial biològica, la humanitat aconseguirà sortir d'aquesta crisi" positivament "i amb més unió".

Finalment, el cardiòleg també ha alertat sobre "l'impacte psicològic" que té el coronavirus en els sanitaris que l'han combatut, i ha assenyalat que el 40% podrien patir problemes mentals com depressió, passats uns dies.