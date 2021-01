Vall Banc, amb Àlex Español el 2021

Vall Banc patrocinarà el jove pilot de ral·lis Àlex Espanyol i el seu equip per tota la temporada 2021. L’entitat ha apostat per la carrera esportiva d’aquest jove lauredià de 20 anys, també conegut com a Sito, qui no només ha fet realitat el seu somni de ser pilot de ral·lis sinó que l’any passat es va convertir en el campió Júnior de Catalunya.

Español i el seu equip competiran totes les cites d’aquest any amb el nom Vall Banc Motor Sport. L’agenda comença aquest dissabte amb les GSeries que tenen programades les competicions per als dies 9, 16 i 30 de gener i 8 de febrer. Al calendari del 2021 li segueix la Copa promoció de la Federació Catalana d’Automobilisme, dos ral·lis del campionat d’Espanya, un a Portugal i finalment un que es disputarà a territori andorrà.

Des de l’entitat, el director general de Negoci, Sergi Martín, s’ha mostrat satisfet de donar suport al jove pilot. “És un orgull lluir el nostre nom amb un equip capitanejat per un jove talent com el Sito que reuneix grans aptituds com són les de ser disciplinat, competitiu i perfeccionista”, ha manifestat.

Per la seva banda, el pilot s’ha mostrat satisfet. “És un orgull que una entitat com Vall Banc estigui disposada a donar suport als joves del país i estic molt content de l’oportunitat que em genera aquest patrocini”, ha remarcat el Sito.

El pilot espera poder provar el ritme assolit amb el cotxe nou que aquest dissabte estrena. “Sé que la competència és molt forta, però volem aconseguir uns bons resultats”, ha dit Español.

Vall Banc aposta per una nova línia de patrocinis de cara al 2021 on la joventut i el talent tenen protagonisme. A finals del mes passat s’anunciava el patrocini de la tenista Vicky Jiménez Kasintseva, i aviat s’anunciaran altres. Addicionalment, i com ja s’ha fet públic, l’entitat mantindrà altres patrocinis que continuen impulsant aquests valors com és el de l'escola de rugbi, per exemple.