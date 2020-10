Vall Banc i Assandca tornen a unir-se per sensibilitzar la població sobre el càncer de mama

Assandca i Vall Banc han unit esforços un any més per a la recaptació de fons en benefici de l'associació. Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama, que se celebra el 19 d'octubre, les dues entitats han organitzat la jornada 'Pop-art contra el càncer de mama', un esdeveniment que se celebrarà de manera simultània davant de les sucursals de Vall Banc ubicades a la plaça Rebés d'Andorra la Vella i a l'avinguda Carlemany.

La jornada es basarà en la col·locació d'uns estands en les dues localitzacions on el públic, només com a espectador i comprador, podrà gaudir d'una sèrie de 'show-arts' en els quals es vendran arracades fetes a mà, així com mascaretes i la tradicional polsera commemorativa de cada any. Els tallers tindran lloc entre les 12 i les 14 hores i també entre les 16.30 i les 19 hores. A banda, des de les 9 del matí i fins a les 19 hores, també hi haurà un punt d'informació i venda de productes per a tots els interessats en ambdós indrets.

Segons ha explicat el president d'Assandca, Josep Saravia, enguany la pandèmia ha obligat a reformular la jornada, però la intenció continuarà sent "intentar sensibilitzar el públic mitjançant el foment de la creativitat". Així mateix, a l'avinguda Carlemany es pintarà un mural en directe en commemoració d'Elizabeth Blackwell, qui fou la primera dona graduada en Medicina als Estats Units amb la voluntat de poder tractar millor les pacients que no se sentien còmodes en presència de metges homes. El mural se subhastarà a través de les xarxes socials d'Assandca i els beneficis que s'obtinguin de la venda es destinaran a diferents iniciatives de l'entitat. El preu de sortida serà de 400 euros.

Precisament, Saravia ha confessat que els fons que es recaptin s'adreçaran, principalment, a l'elaboració de campanyes preventives contra el càncer, ja que "és l'única eina fiable d'avui en dia per ajudar". A més, ha ressaltat que en l'actualitat cal reforçar l'atenció psicològica cap a totes les persones que pateixen la malaltia.

Per la seva banda, el director general de Vall Banc, José Luis Dorado, ha reconegut que esdeveniments com aquest suposen una "motivació" perquè és important "sensibilitzar a la societat". Així, ha afirmat que Assandca sempre trobarà suport en l'entitat financera a l'hora de l'organització de nous esdeveniments de caràcter social.

Reivindicacions d'Assandca

D'altra banda, Saravia ha aprofitat la seva compareixença per tornar a reclamar que Andorra disposi d'un centre que practiqui la radioteràpia al país i evitar així que els pacients s'hagin de desplaçar. A més, ha reconegut que les xifres fetes públiques al Butlletí del Consell General respecte de les persones afectades per càncer al país "no són fiables al 100%", ja que, tal com ha explicat, són dades "molt minses" que només tenen en compte les persones que es tracten al Principat i no aquelles que han d'anar més enllà de les fronteres andorranes.

D'aquesta manera, ha lamentat que no es donin nombres reals sent coneixedor de l'evolució a l'alça de la malaltia en països de la resta del món, on es pot observar "una diferència molt important" respecte de les dades d'Andorra. Saravia s'ha mostrat esperançat que, amb la implantació de la història clínica compartida la situació canviï, ja que "no només és una necessitat nostra, sinó de tot el país".