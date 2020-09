Vall Banc, al costat de l'esport nacional

Vall Banc continua la seva aposta pel talent esportiu del país i aquest dimecres al matí ha acompanyat l'equip de surf de neu i estil lliure de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) en la seva presentació oficial, després ja ho fes al juliol passat amb l'equip d'esquí alpí i de fons. El director de gestió de persones de Vall Banc, Marc Cornella, ha manifestat que des de l'entitat se senten "molt orgullosos de seguir promocionant l'esport andorrà com a via de foment de valors positius com són la disciplina, l'esforç i la superació", i ha animat a tots els presents a posar el nom d'Andorra ben alt, "independentment dels trofeus, ja que amb l'esforç sempre s'aconsegueixen fites positives". Cornella també ha envalentit als joves de la FAE –i no tan joves– per mantenir l'esperit de lluita.

És la segona temporada que Vall Banc patrocina i acompanya la federació, en el seu camí per aconseguir els objectius esportius marcats, després que es presentés al juliol passat l'equip d'esquí alpí i de fons. En aquest sentit, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha establert els mundials de la Xina d'enguany i la classificació per als Jocs Olímpics d'hivern del 2022 a Pequín, com les fites més importants que afronta la FAE els pròxims mesos.

Tot i això, des de la FAE lamenten haver d'estar pendents de l'evolució de la pandèmia, que també ha afectat l'àmbit de la competició esportiva. "Seguim tot el que diu la Federació Internacional d'Esquí (FIS) i el Govern sobre les possibles restriccions, ja que marcaran el calendari de la FAE". L'equip d''snowboard' i 'freestyle' andorrà està format per Lluís Marín, Naeva Estévez, Xavi Matas i Mario Da Cruz, que ara per ara, participaran en les vuit competències que hi ha confirmades per a la temporada 2020-2021.