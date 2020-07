Vallnord-Pal Arinsal crea un nou forfet d’esquí de muntanya, raquetes i senderisme

Una de les gran novetats de Vallnord-Pal Arinsal per a la próxima temporada és el llançament del forfet 'Ski&Nature', que s'ha presentat aquest dilluns. El passi està pensat exclusivament per a la pràctica d’esquí de muntanya i raquetes durant l'hivern, i durant l’estiu, de senderisme. L'estació de la Massana ha vist la necessitat de crear aquesta opció per poder oferir als usuaris un major grau de seguretat i millors serveis. Els usuaris podran accedir de forma diària i sense limitacions a tots els circuits abalisats. El forfet serà vàlid durant 10 mesos l’any per la temporada 2020/2021: a partir del 28 de novembre del 2020 i fins l’11 d’abril del 2021, i del 22 de maig del 2021 fins al 12 d’octubre del 2021. El forfet tindrà un preu especial amb una tarifa única: per adults, el preu serà de 100 euros i per infants de 50. Els clients també tindran l’opció de gaudir d’aquest passi de forma diària, amb un preu de 12 euros per adults i 6 per infants.

Inclourà -durant l’hivern- una pujada i baixada al telecabina de la Massana, telecabina Els Orriols i telefèric de Pal Arinsal; durant l’estiu, una pujada i baixada al telecabina de la Massana i al telefèric de Pal Arinsal. Durant 10 mesos l’any, els clients podran accedir de forma còmoda a l’estació.

Amb la creació d’aquest nou forfet, l’estació a més, ampliarà el servei de pisters a Vallnord – Pal Arinsal. Hi haurà un equip de pisters socorristes des de les 7.00 del matí fins a les 22.00 de la nit, garantint d’aquesta manera la seguretat del client en cas de necessitat, tenint en compte que a partir de l’horari de tancament de l’estació, els circuits estan limitats als nocturns.