Vallnord-Pal Arinsal obrirà el 4 de desembre

EMAP, la societat que gestiona Vallnord-Pal Arinsal, implementarà un gran nombre de mesures de control protocol·làries per la Covid-19, entre les quals destaquen la col·locació de vinils antimicrobians en totes les superfícies de contacte i el tractament d’espais tancats amb la tècnica de neteja fotocalítica d’ECA System®. Així mateix, implementarà un segell de certificació present i futur de mesures antivíriques i antibacterianes de la mà d'OCA Global.



Pal Arinsal ja té definides les mesures de prevenció que s'aniran adaptant a cada situació al llarg de la temporada. S’ha potenciat el servei de neteja per fer-lo constant durant tota la jornada en espais comuns d’atenció al client, 'merchandising', restauració i oficines. Finalment, s’ha optat per la reducció del 95% en la impressió de plànols físics per evitar la transmissió física de paper, potenciant alhora, l’ús de l'app de l’estació. En aquest sentit, s’està treballant per oferir als clients dades actualitzades respecte al percentatge d’ocupació en restaurants, així com la possibilitat de reservar aquests espais per evitar qualsevol tipus de cues als locals.



L'estació prohibirà l’accés si la persona presenta símptomes evidents d’haver estat contagiat. L’ús de la mascareta o tapacolls homologat en espais comuns serà obligatori. L’edat es regirà en base al decret vigent establert pel Govern. Actualment (segons el decret 28-10-2020) l’edat obligatòria d’ús és a partir dels 8 anys. Només es permetrà treure la mascareta en espais de restauració un cop asseguts a taula.



Disposició de dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els espais i obligatorietat d’ús en entrar als espais tancats. Manteniment de distància de seguretat d'1,5 metres en tot moment o la prohibició de fumar a tot el recinte, amb excepció dels casos que contempli la normativa vigent, són altres mesures que ha pres l'estació.



Pel què fa a l'Escola d’esquí i Snowplus, es disposararà del llistat de cadena de contactes diaris entre clients i personal. No es barrejaran unitats de convivència. El monitor i els alumnes són un grup de convivència. El monitor que comenci el curs amb un grup d’alumnes l’acabarà, i no es canviaran monitors en el mateix grup.



Finalment, degut als últims canvis i decrets, Vallnord-Pal Arinsal ajornarà una setmana l’obertura de la temporada d’hivern, passant a ser el 4 de desembre el dia de reobertura. Tot i així, l’estació treballa en el manteniment de les pistes i de l’estació amb les mateixes dates.

651x366 Les mesures antiCovid de l'estació. / VALLNORD-PAL ARINSAL Les mesures antiCovid de l'estació. / VALLNORD-PAL ARINSAL