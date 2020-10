Un altre cop al contraban

Efectius del grup d'antifrau del Cos de Policia, conjuntament amb el grup d'antifrau de la Duana, han procedit a la detenció de tres persones en un aparcament del centre d'Escaldes-Engordany per un presumpte delicte de contraban. Es tracta de tres persones no residents al Principat i procedents de França. En el transcurs de l'operatiu s'han confiscat dos vehicles, 20.000 euros en efectiu i 456 cartons de tabac amb un valor aproximat de 16.000 euros.



L'operació, anomenada 'Branzzoni', és fruit del reforç dels controls en les zones susceptibles de compravenda de tabac que està duent a terme la policia juntament amb Duana, tal com han informat.



L'actuació policial ha comptat amb la presència d'alts comandaments de la gendarmeria francesa que es trobaven de visita institucional al país. És més, afegeixen des de la policia, el mateix ministre de Justícia i Interior també era present en el moment en què s'ha efectuat l'operació.



Cal recordar que en la darrera setmana la policia ha dut a terme dues importants actuacions contra el contraban de tabac, la primera de les quals al Pas de la Casa.