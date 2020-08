Vilarrubla recorda als pares i mares insubmisos el seu sotmetiment l'imperi de la llei

Preguntada, durant la roda de premsa d'aquest dimarts, sobre què té previst fer Govern amb els pares i mares que es neguin a dur els seus fills a l'escola per por als contagis i perquè pensen que no estan garantides les mesures de seguretat, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla ha recordat el sotmetiment de la ciutadania a l'imperi de la llei: "Tenim una llei que obliga els pares a l'escolarització entre els 6 i els 16 anys".



En qualsevol cas, si alguna família decidís no dur els seus fills al centre educatiu, des del Ministeri se'ls intentaria convèncer. "Se'm fa difícil pensar que no vulguin anar a l'escola, però donat el cas els intentarem convèncer de les bonances d'anar a l'escola", ha dit la ministra. En la mateixa línia argumental, el ministre Benazet ha demanat "la implicació de les famílies en aquesta responsabilitat col·lectiva que hem tingut en tota la pandèmia. Estem en la mateixa situació de lluita i compromís de tota la població, i estarem atents perquè els alumnes estiguin en la millor situació possible", ha conclòs el dirigent.