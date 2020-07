Vilarrubla, sobre el curs que ve: “La gran certesa que tenim és que hem de retornar a les aules"

“La gran certesa que tenim és que hem de retornar a les aules però el com vindrà lligat a les consignes sanitàries. El que fem és preparar-nos al màxim davant aquesta certesa, en els diferents escenaris”. Aquest és el parer de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, de cara al curs vinent, que afegeix que les diferents possibilitats que es plantegen van des de l’escenari més optimista, que es puguin “mantenir els grups classe com estaven pensats abans de la pandèmia” i fins al més pessimista i tenint en compte, a més, que la realitat pot ser diferent al mes de setembre que a l’octubre, per exemple, i que, per tant, cal que hi hagi una capacitat de reacció molt ràpida. Des del ministeri s’ha demanat als centres que treballin en aquests escenaris per poder tenir preparada, entre d’altres, la possibilitat que s’haguessin de mantenir els grups reduïts que hi ha hagut en aquest final de curs. Això obligaria a disposar de més espais, reconeix la ministra, que es planteja fins i tot que es puguin demanar espais als comuns o a les entitats socials.

“Vaig demanar que cada centre fes un projecte sobre com s'haurien d'organitzar amb les ràtios que teníem ara de 15 alumnes per grup de convivència. Ara ho hem pogut fer perquè érem pocs però si tornem tots caldrà tenir en compte què necessites per fer això”. En aquest sentit, assenyala que hi hauria la possibilitat, per exemple, de fer servir espais de la mateixa escola com ara les aules de plàstica o dividir el menjador. També es va demanar que si aquesta organització no és possible amb els espais i els recursos humans que es tenen es determinés “què més es necessita” ja que d’aquesta manera el ministeri demanaria a les corporacions comunals, o fins i tot a la societat civil, que cedeixin aquest espais. “Hem de ser molt creatius, el que no podem imaginar-nos de cap manera és fer allò que fèiem abans de la mateixa manera”, destaca Vilarrubla, incidint en què la realitat serà diferent, i pot haver-hi llocs, com el Pas de la Casa, on podria ser que no es necessitessin espais, i en canvi la situació seria diferent a Escaldes-Engordany, on hi ha molts alumnes. “Per això val la pena parlar amb el comú de referència o altres institucions culturals i que puguin posar a disposició aquests espais”, destaca. “Si tenim tots els escenaris preparats serem molt més ràpids en posar-los en marxa. Si vam haver de ser molt ràpids amb el tancament d'escoles amb la pandèmia, ara que estem avisats, ho hem de fer molt millor. No tindríem excusa de no tenir diferents escenaris preparats i veure els pros i contres i què hem de reforçar prèviament”, conclou la ministra, afegint que aquestes diferents possibilitats han d’estar dibuixades en breu perquè durant l’estiu també es puguin establir els contactes amb comuns i entitats.

Pel que fa a altres elements com poden ser el transport escolar, des del ministeri també s’hi està treballant preveient des de la possibilitat que es puguin ocupar els busos al 100% fins que hagin d’anar al 50%, per exemple, i veient com es podria fer. “Aquí hem de comptar amb moltes variables, des de la solidaritat de moltes famílies que potser és un servei que agafen perquè els va bé però que en una situació determinada com la que hem viscut poden ser capaços d'organitzar-se d'una manera diferent i portar els fills a les escoles”, concreta Vilarrubla.

I quant al seguiment del curs, la ministra explica que al mes de setembre s’haurà de fer “molt èmfasi” en l’avaluació inicial “per saber cada alumne on està i a partir d'aquí fer un bon itinerari personalitzat”. “La gran feina que tenim quan arribin els alumnes al setembre, a part de preocupar-nos, en primer lloc, pel seu retorn emocional, de veure com tornen, haurem de veure amb quins coneixements”, concreta Vilarrubla, que advoca per un seguiment personalitzat i també fa una crida a no “obsessionar-se” amb el que els alumnes no hagin après en aquest final de curs, ja que també hauran “après altres coses” com per exemple “resiliència” o “empatia”. Precisament per reforçar aquesta atenció personalitzada als alumnes, entre els mesos de setembre i desembre “tots els docents faran una hora més de presència amb els seus alumnes”. Cada centre, de fet cada docent, d’acord amb l’equip directiu, podrà organitzar aquesta hora suplementària de manera diferent. “Hi haurà des de reforços individualitzats a alumnes en lectoescriptura, en raonament matemàtic, que és on realment s'ha de posar més la força, a potser activitats més de grup, com un taller de teatre al migdia, i que treballi les emocions o aquesta situació viscuda amb els adolescents”, assenyala la ministra, que subratlla que hi ha “moltíssimes possibilitats”. Aquest reforç es farà al sistema educatiu andorrà, però Vilarrubla està “convençuda” que d’altres escoles també faran accions que “ajudaran a superar aquesta realitat que hem viscut”.