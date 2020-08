Vilaweb diu que el documental causa "sensació de parany"

La clau de l'èxit de visualitzacions del documental 'La estafa d'Andorra' rau en la promoció que se li ha fet des d'una part del sector independentista de Catalunya, mitjans de comunicació i periodistes, que han comprat el relat que exposa en part el llargmetratge, i que vincula el Govern espanyol amb l'entramat de la BPA per mirar de desgastar els partits independentistes. Però després de les crides del cap de setmana per veure'l, en aquest inici de setmana ja n'hi ha alguns que dubten del relat i que posen en qüestió el director de l'àudiovisual.



És el cas de Vicent Partal, director de Vilaweb, un dels diaris vinculats a l'independentisme més llegits a Catalunya que va començar fent promoció del documental, però que s'ha desdit i després de visualitzar-lo explica que li “ causa una sensació molt estranya, de parany”.



Així comença l'editorial de Partal: “divendres vaig mirar el film i he de dir que em va sorprendre negativament. Primer perquè el tema de fons, el cas del banc BPA hi és tractat d’una manera escandalosament parcial. Tots els testimonis que hi parlen són, diguem-ho així, del mateix bàndol, i fins i tot hi ha casos en què, en presentar-los, s’amaga que són, per exemple, advocats dels antics propietaris del banc. I no hi ha cap contrast de versions en cap moment ni s’explica res de tot allò que es va saber sobre les altres possibles raons per al final que va tenir. I això no és detall menor: recordeu aquella vella màxima segons la qual per a tenir per bo un fet no cal tan sols que una explicació sobre aquest fet siga plausible, sinó també que no ho siga cap altra”.



Sobre el director del film i la suposada censura que ha rebut a la plataforma Amazon Prime, Partal opina que “em fa la impressió que, més que una censura, tenim davant un personatge certament espavilat, expert en publicitat, que ha sabut crear amb materials molt confusos una maniobra d’èxit. Per a ell i, supose, per als antics amos de la banca BPA”.