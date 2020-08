Vint homes al programa de relacions no violentes

El programa d’atenció per a la promoció de relacions no violentes ha notat un increment dels participants en els darrers mesos, seguint la tònica del que ha passat amb els casos de violència de gènere. Així, actualment són vint els homes que s’estan atenent a través d’aquesta intervenció, tal com explica la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras. Cal recordar que aquest programa va destinat a homes que exerceixen o han exercit algun tipus de violència envers les dones i que vulguin aturar aquest comportament o iniciar un treball socioeducatiu sobre la masculinitat. És una acció de prevenció per “trencar” les dinàmiques de violència.

Tal com recorda Porras, els participants poden prendre part en aquest projecte de manera voluntària o ser derivats per la Batllia. Cal destacar que la gran majoria dels homes que participen en aquesta iniciativa han estat derivats a través de la justícia, un fet que des de Polítiques d’Igualtat es valora positivament, ja que vol dir que els batlles coneixen aquest programa i determinen que el maltractador el segueixi per treballar tot un seguit d’aspectes, un fet que sovint es fa constar en la sentència.

I en el marc de la conscienciació per combatre la violència de gènere, Porras destaca que es continuarà endavant amb campanyes específiques i també amb els protocols amb els diferents col·lectius implicats en aquesta lluita. En aquest sentit, han tancat un protocol amb Acció Feminista que ve a sumar-se al que ja tenia l’executiu acordat amb l’Associació de Dones d’Andorra ( ADA). La cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat destaca la importància d’aquests protocols, ja que les associacions fan una feina “de carrer” que fa que la societat sovint les percebi com més properes i, per tant, és més fàcil que certs casos els arribin a elles més que no directament a l’administració, ja que algunes dones poden sentir-se “més còmodes” exposant la seva situació a aquestes associacions. Un altre protocol important que també s’ha tancat, tal com fa notar Porras, és el que afecta als centres educatius. De fet, ha evolucionat i ja no és només un protocol sinó un pla de sensibilització per a la igualtat de gènere, un projecte que ha esdevingut “una gran acció”. I és que “un dels factors de la violència de gènere és la desigualtat de gènere que encara es dona”, adverteix Porras. “És important el treball, des de les escoles, de valors com la igualtat, la no violència o l’educació emocional”, afegeix, i en aquest projecte també es preveu incorporar als diferents centres un agent d’igualtat per evitar que s’arribi a situacions de violència.

Al mes de setembre també es vol tancar el protocol amb els comuns que també es considera essencial ja que des de les corporacions comunals tracten àmbits com infància, gent gran o joventut i, a més, estan “molt a prop de la ciutadania” i, per tant, poden detectar més fàcilment casos de violència. Aquest tipus de protocols van acompanyats de formacions i en el cas concret de les corporacions es preveu que els agents socials hagin d’estar formats per actuar davant la violència de gènere. De fet, des de l’àrea fa tres anys que es treballa per formar els diferents agents que poden detectar i intervenir en casos de maltractaments. Així, també els mitjans de comunicacions han estat objecte d’aquests cursos i des de l’executiu es vol impulsar, també, una guia de bones pràctiques amb els comunicadors.

A més, tenen la voluntat de fer campanyes, com una sobre noves parentalitats. En aquest cas concret es pretén que incideixi en “canviar els rols tan marcats de la figura de l’home i la dona” ja que es tracta d’un factor que influeix molt en la conciliació, tal com destaca Porras, que afegeix que aquesta acció podria ser una realitat aquesta tardor.