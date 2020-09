Vint-i-una aules amb afectacions per Covid-19 i 83 nous positius

Andorra ha arribat als 1.836 casos totals de coronavirus. Aquesta dada representa un increment de 83 persones respecte de la darrera actualització sanitària d'aquest dimecres. Així, des de l'inici de la segona onada, ja són 980 les persones afectades. En aquests moments, els casos actius se situen en 520 i els pacients recuperats ja són 1.263, 60 més que dimecres. Pel que fa al retorn a les aules, després dels primers quinze dies d'activitat escolar s'han detectat afectacions a 21 classes, fet que representa un 2,28% del total de la població escolar, de les quals 13 estan totalment confinades, 7 compten amb algun alumne aïllat i una altra es manté sota vigilància passiva. Aquestes xifres han portat al Govern a posar més mitjans per prevenir contagis. Concretament, es reforçarà la vigilància amb agents de la policia a les entrades i sortides dels centres de secundària i batxillerat i s'està treballant per introduir més busos per evitar les llargues cues d'alumnes que es formen a les parades.

Davant de la xifra de nous contagis, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest divendres que la mitjana d'edat dels casos positius "està augmentant discretament". A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 7 persones ingressades a planta, després que una hagi estat donada d'alta aquest migdia, i 2 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica. Precisament, dues de les persones ingressades al centre hospitalari són "d'edat avançada". És per aquest motiu que des de l'executiu s'ha demanat, un cop més, tenir especial cura amb la gent gran i les persones més vulnerables, ja que si es contagien "poden tenir afectacions més greus que les que hem vist fins ara".

En matèria escolar, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha defensat la presència policial assegurant que és a l'entrada i sortida de les escoles on s'ha detectat un major risc de contagi a causa de les aglomeracions de joves que es formen a l'entrada dels centres, sobretot els que tenen a veure amb secundària i batxillerat. A més, ha indicat que aquest divendres les empreses adjudicades del servei de bus s'han reunit amb representants del ministeri d'Economia per veure com s'implementarà el servei a partir de la setmana vinent. A banda, Vilarrubla ha informat que s'està treballant en la modificació del protocol establert a les escoles per tal d'introduir les casuístiques de cada centre i fer-lo més clarificador de cara a les famílies.

En aquesta línia, Martínez Benazet ha anunciat que a partir d'aquest dilluns es començarà a difondre una enquesta, signada pels titulars de Salut i Educació, que ha de servir per "incrementar el coneixement sobre la malaltia". Els ministres han deixat clar que les respostes seran anònimes i es busca obtenir dades relacionades amb possibles situacions de risc, patologies prèvies dels enquestats i possibles medicacions que estiguin prenent. Es farà tant a alumnes com a adults. "És una enquesta voluntària però de cabdal importància per tenir coneixement sobre el comportament del virus", ha assenyalat el ministre.

Tanmateix, ha indicat que cada vegada s'estan implementant més recursos a l'àrea covid, ubicada a l'aparcament de Prat de la Creu. L'espai compta amb sis 'stop labs' que treballen 12 hores diàries, inclosos els caps de setmana.