Vint propostes per donar forma al projecte Caldes

El termini per presentar propostes per al projecte Caldes, per crear una iniciativa que permeti la dinamització de la part alta d’ Escaldes-Engordany, s’ha tancat aquest dilluns amb vint propostes sobre la taula. Cal recordar que el concurs acabava el 18 de desembre i que el comú d’Escaldes-Engordany va decidir prorrogar-lo per l’interès que havia generat entre els col·lectius implicats (artistes, arquitectes o enginyers) i també arran de les nombroses consultes que hi va haver.

Un cop acabat el termini per rebre les propostes el següent pas serà fer l’obertura de sobres, un tràmit que està previst per al dijous 21 de gener. Un cop feta aquesta obertura, el jurat, format per catorze persones de diversos sectors, començarà a deliberar i a revisar els projectes. També haurà de decidir qui és el guanyador o guanyadors. La previsió amb la qual es treballa des de la corporació comunal és que cap a principis de març ja es puguin donar a conèixer els guanyadors i, per tant, els projectes que es plasmaran a la part alta d’Escaldes-Engordany.

Cal recordar que es tracta d'un " projecte d'urbanisme a escala humana i amb interès social", una iniciativa d'"urbanisme culturalista", tal com el va definir la responsable de projectes estratègics del comú, Montserrat Martell, el dia de la presentació. El que es pretén és potenciar tres recorreguts de la parta alta: el que va de Santa Anna, passant pel pont d'Engordany, el roc del Metge, la placeta del Madriu, el pont de la Tosca i el safareig del barri; un segon entre Santa Anna, el carrer d'Engordany, la Peletera i fins la placeta Engordany, i un tercer entre el parc de la Mola, el passeig del riu i Santa Anna.