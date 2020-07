Vives recela de l'enquesta del CRES

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha demanat aquest divendres al vespre un vot de confiança a la ciutadania després que la darrera enquesta d'opinió política del CRES revelés la baixa valoració de la població sobre el Coprincipat. "Els coprínceps tenim molt interès de servir la població; fa 17 anys que vaig jurar la constitució a la sala d'honor del parlament, el 10 de juliol de 2013, i continuo amb la mateixa il·lusió de servir Andorra, de donar tot el que puc" ha assegurat Vives. En aquest sentit, ha afegit que li agradaria conèixer "la mostra que s'ha fet servir, ja que quan jo estudiava sociologia i a vegades és tan aleatòria... hauria de veure-la per poder-me pronunciar millor".

La seva declaració d'intencions s'ha produït a la sortida de la trobada que l'arquebisbe ha tingut al comú d'Andorra la Vella amb la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller major, Miquel Canturri, que ha estat present a causa de l'absència del cònsol menor David Astrié.

Els 800 ciutadans andorrans que van participar en l'enquesta del CRES van puntuar amb un 5 la institució del Coprincipat, mentre que la policia es va endur la nota més alta, un 7,2. Val a dir, però, que fins aquest any la població sempre havia suspès l'organisme dels coprínceps. Vives ha justificat la baixa puntuació afirmant que " no brillem tant com d'altres institucions segurament perquè no ens podem pronunciar", i ha admès que li agradaria que la confiança fos major. En aquest sentit, ha puntualitzat que la gent ha de comprendre que "cadascú ha de fer el que li toca fer, no extralimitar-se; ja ho diu la litúrgia, que faci allò que li toca fer i no més del que li toca fer".