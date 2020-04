Voluntaris elaboren més de 5.000 mascaretes

MascaretesAndorra ha entregat, entre dissabte 28 de març i dimecres 1 d’abril, un total de 1.838 mascaretes al Govern. Aquest darrer lliurament suposa una suma total de 5.000 màscares. Aquestes, provenen del conjunt de ciutadans i tallers d’arreu del país que actualment col·laboren voluntàriament amb la xarxa, els quals segueixen les directrius tècniques i de seguretat que ha facilitat el ministeri de Salut per a l’elaboració de les unitats. Les mascaretes van destinades a totes aquelles persones que es troben exposades diàriament a la Covid-19 o les persones més vulnerables. No s’utilitzen en el cos sanitari.



El Govern és qui distribueix les mascaretes elaborades. Si es forma part d’aquests col·lectius i es vol adquirir mascaretes, s’ha d’enviar un correu electrònic a la següent adreça: MascaretesCasolanes@govern.ad. La xarxa de producció de mascaretes continuarà elaborant-ne més, que seran entregades en els pròxims dies. Per una altra banda, des de MascaretesAndorra han informat que la iniciativa Voluntaris Covid-19 Andorra ( http://www.voluntariscovid19andorra.com ) continuarà donant suport logístic a la iniciativa.