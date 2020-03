Voluntaris preparats "pel que calgui"

Davant la crisi provocada per la Covid-19 han estat moltes les persones que s'han mobilitzat per donar un cop de mà en allò que calgui. És el cas de l' Ainoa Angrill i la Patrícia Vicente, dues joves que han decidit aportar el seu gra de sorra i estar al costat d'aquells que ho necessitin en un moment tan difícil com l'actual. "Estic preparada pel que calgui, ja que les necessitats van evolucionant", explica Vicente que col·labora amb la Creu Roja Andorrana des de fa uns mesos i que aquests dies contacta, en nom de l'ONG, aquells voluntaris que puguin estar disponibles per ajudar. "Estàs ajudant i aprens coses cada dia. Si en tens ganes i disponibilitat, donar suport no té preu", destaca Vicente, que fa una crida a tothom que sigui voluntari, ja que remarca que "es pot cooperar de moltes maneres".

Vicente ha rebut un llistat de voluntaris de la Creu Roja i aquests dies els està contactant, tal com ha explicat, per saber, en funció de les seves habilitats, la disponibilitat per si haguessin d'actuar. De moment, la primera necessitat que detecten és la de persones grans que no poden sortir de casa i a les quals cal portar aliments i/o medicaments. Des de l'entitat també s'està donant suport en l'atenció al 188 i Vicente també ha participat en aquesta tasca. A més, a través dels contactes de l'ONG s'està avisant aquelles persones que tenen coneixements sanitaris per si cal "activar-los".

Angrill també ha sentit el neguit d'ajudar els altres i juntament amb altres persones, majoritàriament joves (ella té 21 anys), d'Andorra la Vella han impulsat un grup per ajudar aquells que ho necessitin, especialment persones grans que viuen soles. Comenta que un cop organitzats han rebut una formació de la Creu Roja per saber com han d'interactuar quan vagin a oferir aquest suport i de moment estan a l'espera que els facin arribar els contactes de persones a les quals hauran d'assistir. Està vivint aquests moments amb "incertesa" i té clar que la seva voluntat és la d'aportar el seu gra de sorra. Amb les altres persones que integren aquest grup han anat enganxant cartells pels carrers per informar que estan organitzats i fins i tot tenen a punt els vehicles amb els quals podrien fer repartiments d'aliments o altres productes a domicili. De moment, els contactes que han rebut són de gent que els felicita per la iniciativa i esperen 'passar a l'acció' de manera immediata

Tant Angrill com Vicente tenen molt clar que "qualsevol pot ser solidari si vol" i que aquests dies hi ha moltes persones que ho necessiten, no només la gent gran, detalla Vicente, sinó també famílies amb infants que no poden sortir de casa. Elles són només un exemple de l'allau d'oferiments que han rebut ONGs com la Creu Roja i també el Govern de ciutadans disposats a col·laborar en aquests dies de complexitat.