Vuit nous casos de coronavirus durant el cap de setmana

El Govern ha actualitzat les dades sanitàries aquest dilluns. Així, des de divendres hi ha vuit nous positius de coronavirus que eleven els casos actius actuals fins a 72. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 963 casos. Pel que fa a les defuncions es mantenen en 52 i, durant aquest cap de setmana, el Govern no ha notificat cap nou recuperat de la malaltia.

La part positiva és que la dona que es trobava ingressada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha rebut l'alta mèdica i en aquests moments no hi ha cap persona ingressada per la malaltia. Des de l'executiu informen que el ministeri de Salut està fent els rastrejos pertinents per comprovar quants d'aquests nous casos estan relacionats amb casos ja confirmats. Es tracta d'una feina cada cop més lenta perquè els contactes es van ramificant cada cop més, declaren des del Govern.