Vuit nous contagis durant les darreres 48 hores

Vuit persones més han estat diagnosticades amb coronavirus des de la darrera actualització sanitària que el Govern va fer aquest dimecres. Això provoca que el nombre de casos actius hagi passat de 34 a 42, fet que fa pujar el nombre total d'afectats al país fins als 897. Segons ha informat aquest divendres l'executiu, els nous casos no presenten gravetat i alguns d'ells són asimptomàtics, per la qual cosa no s'ha hagut de traslladar cap persona a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Sis dels vuit nous positius són contactes d'afectats, per tant, ja es trobaven aïllats als seus domicilis des de fa uns dies. Els dos restants han donat un resultat positiu després de presentar símptomes.

En aquests moments, les autoritats sanitàries estan duent a terme les enquestes epidemiològiques corresponents per tal d'evitar que els nous casos puguin escampar la malaltia. Cal recordar que entre els afectats hi ha un professional de salut i, fins al moment, el nombre de defuncions es manté en 52.