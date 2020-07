Vuit dones demanen informació al SIAD sobre l'avortament

El Servei Integral d’Atenció a la Dona ( SIAD) ha atès des que es va posar en marxa, el 2 de març, un total de vuit dones. Tal com ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, set d’aquestes persones han estat ateses per via telefònica i l’altra per correu electrònic. Les vuit demandes que han plantejat aquestes dones estaven relacionades amb interrupcions voluntàries de l’embaràs i han estat de dones que tenen entre els 16 i els 36 anys.

Tal com ha posat en relleu Jover, s’ha donat “una informació detallada” a cadascuna de les persones que han demanat l’atenció d’aquest servei i en alguns casos han estat derivades a serveis més especialitzats.

Jover ha destacat que aquest és un “programa important” del qual es vol fer un seguiment per tal de poder-lo “complementar” en funció de les demandes que es vagin rebent i poder donar “respostes el més acurades possible”. En aquest sentit, el portaveu de l’executiu ha recordat que les dones hi poden acudir per demanar orientació sobre salut sexual i reproductiva, inclosa la planificació familiar. Es tracta d’un servei gratuït i al qual es pot demanar ajuda per via telefònica, de dilluns a divendres, de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de nou del vespre, trucant al 191, o enviant un correu a siad@saas.ad. La primera atenció la fan llevadores.