Vuit alumnes de l'escola francesa d'Ordino pateixen un rebrot de la urticària

L’escola francesa d’Ordino ha reprès aquest dilluns la jornada lectiva, tal com estava previst, després de l’episodi d’ irritacions cutànies que va afectar un grup d’alumnes la setmana passada. I precisament en aquest retorn a les aules, des de la direcció del centre s'ha informat als ministeris de Salut i d'Educació i Ensenyament Superior que vuit alumnes del mateix grup de joves afectats en l’episodi de la setmana passada presentaven un rebrot de la urticària amb símptomes molt lleus de picors. A hores d’ara, informen des del Govern, tres han estat atesos a l’hospital amb una simptomatologia "mínima i molt lleu".

Precisament, durant el cap de setmana s’ha procedit a la ventilació forçada d’aquests espais i s’està duent a terme una higienització exhaustiva de tota la zona confinada, han confirmat des de l'executiu. Aquest dilluns, com ja s’havia avançat, s’han reubicat en altres espais als alumnes més grans, entre els quals estaven els infants afectats pel focus, així com els de maternal, que també han estat reubicats de manera preventiva i a petició del centre.

Així, dues aules de primària s'han traslladat a la biblioteca i a la sala de plàstica de l’edifici de l’escola francesa. A més, tres aules han anat a l’edifici de l’escola andorrana i una aula a la biblioteca de la ludoescola.

Entre les absències escolars d’aquest dilluns, les famílies de set dels alumnes afectats han comunicat al centre que han optat per deixar els infants a casa en relació amb aquest cas. La resta d’absències han estat per diverses raons o no s’ha comunicat el motiu per part de les famílies.

Com a mesura de prudència, s’ha decidit continuar els pròxims dies amb el confinament de tota l’àrea on es localitzen les aules dels alumnes afectats. Així, tota la zona de passadissos i lavabos pròxima romandrà tancada fins que es tinguin els resultats de totes les anàlisis. En aquest sentit, tot i que les causes concretes encara no s’han pogut determinar, tot apunta un factor ambiental, local i puntual.

Els responsables dels ministeris de Salut i d’Educació i d'Ensenyament Superior estan en contacte constant amb la direcció del centre, el delegat del sistema educatiu francès així com amb l’associació de pares per atendre qualsevol dubte i per tal de seguir l’evolució d’aquest episodi, tal com destquen des del Govern a través d'un comunicat.