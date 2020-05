Xabier Ajona, nomenat nou director de Naturlandia

El consell d'administració de Camprabassa ha confirmat aquest divendres el nomenament de Xabier Ajona com a nou director de Naturlandia a partir del pròxim 1 de juny. Així s'ha transmès aquest divendres al matí als treballadors del parc durant la celebració d'una reunió que ha servit per informar-los dels canvis acordats. El fitxatge del navarrès té com a primer objectiu "aconseguir la professionalització del consell d'administració" gràcies a la professionalitat que el nou director ha adquirit durant la seva carrera en tasques directives, tant a Andorra com fora del Principat.

Com a conseqüència, el consell d'administració també ha decidit aquest divendres rescindir el contracte de prestació de serveis de la societat Fresh from the lab SL, representada per Enric Ordóñez, que fins al moment assumia la direcció executiva i estratègica del projecte de Naturlandia. De la mateixa manera, aquesta decisió també deixa sense funcions a Roger Vázquez, encarregat del control d'operacions del parc.

Tal com ha assegurat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, l'objectiu "és donar un nou enfocament a la gestió de Naturlandia i treballar perquè sigui un revulsiu econòmic per a la parròquia".