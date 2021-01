Xeringa adequada, més dosis

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat en una entrevista al programa de televió ‘La Rèplica’ que les altres 1.000 dosis de vacunes que estaven pendents de traslladar-se a Andorra des d’Espanya ja estan al país i, a més, ha posat en relleu que de les 1.000 dosis se’n podran fer 1.200 ja que ha destacat que “si s’utilitza una xeringa adequada, en la qual no hi ha espai mort, cada instrument dona per a sis dosis” en lloc de les cinc. “A partir d’ara totes les xeringues seran per a sis persones”, ha concretat.

El ministre ha recordat que l’arribada de vacunes “no serà massiva” i que les que han arribat ara serveixen per vacunar les persones “més fràgils” i les que estan més exposades.

Així, ha destacat que alguns membres dels cossos especials que estan més en contacte amb les persones fràgils també han començat a ser vacunats, afegint-se d’aquesta manera al personal sanitari i als residents dels centres sociosanitaris. Ha recordat que aquesta primera fase de vacunació durarà entre deu i catorze dies i que no s’aturarà la vaccinació ni els caps de setmana i que, a mesura que vagin arribant més vacunes, es farà una segona fase. També ha concretat que la població general s'anirà vacunant per franges d'edat i fragilitat en tres centres que s’hauran de determinar i que no seran en modalitat 'stop lab' per les condicions que requereix aquest vaccí.