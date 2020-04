Xerpa Market, una possibilitat de comerç electrònic per a les botigues del país

260x366 Apartat Xerpa Market dins l'aplicació de CityXerpa. / CITYXERPA Apartat Xerpa Market dins l'aplicació de CityXerpa. / CITYXERPA

Amb l'aprovació del nou decret d'apertura del servei de comerç electrònic, CityXerpa presenta Xerpa Market, una solució de comerç electrònic pensada per als comerços del país. A través d'un comunicat, l''start-up' andorrana de missatgeria i compra explica que aquest nou servei es trobarà com una nova categoria dins de l'aplicació i pretén oferir als comerços del país una alternativa per captar nous clients i poder recuperar ingressos que s'han vist aturats a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. "El nostre objectiu és ajudar a les empreses del país a recuperar la normalitat", ha declarat Bernat Altimir, director de CityXerpa.

Per tant, Xerpa Market és una opció de comerç digital que compta amb catàleg de productes, control d'estoc, secció d'ofertes, publicitat, passarel·la de pagament, servei de transport, seguiment de les comandes a temps real, atenció al client i gestió de devolucions o incidències. En aquest sentit, des de CityXerpa indiquen que el comerç sempre tindrà el control i el seguiment de les comandes a través de la web, així com un control de la facturació.