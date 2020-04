Zapatero demana "paciència" a la gent gran

El president de la federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra (FGGPA), Fèlix Zapatero, ha fet públic aquest dilluns una carta on demana a les aproximadament 7.000 persones que conformen el col·lectiu que tinguin paciència davant la situació actual i advoca perquè aquestes persones tinguin “un mínim d’organització personal i familiar”. Així doncs, Zapatero recorda en el text que aquesta ja és la quarta setmana de confinament i, durant aquest temps, “el Govern ha posat en marxa diverses mesures per fer front a la crisi actual, anticipar-se a esdeveniments futurs i adaptar-se al que fan altres estats”. També recorda les accions que estan posant en marxa els comuns, la Creu Roja Andorrana, les farmàcies i altres institucions públiques o privades encaminades a pal·liar els efectes del virus.

Zapatero recorda que la gent gran és “el col·lectiu de risc per excel·lència en aquesta crisi” i, per aquest motiu, “no hi ha prou en ser conscients”. El president demana seguir les instruccions rebudes per part de les autoritats sanitàries “amb més rigor que ningú” i posa de manifest que aquelles persones que no poden o no volen sortir de casa, sigui per la raó que sigui, poden adreçar-se als diferents comuns, a la Creu Roja o a les farmàcies per via telefònica per poder ser proveïdes de productes de primera necessitat o medicaments.

A més a més, Zapatero creu que és beneficiós per aquest col·lectiu seguir proposicions del Govern presentades en les diferents rodes de premsa diàries i les recomanacions dels experts del ministeri de Salut, ja que “són un grup de múltiples especialitats” que reben el suport de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). També recorda que el Col·legi de Psicòlegs, el d’Infermers, l’Agrupació de Treballadors Socials, el Col·legi de Farmacèutics o el de Metges “estan a la nostra disposició”.

Zapatero finalitza l’escrit manifestant que ara no és el millor moment per preveure la data final del confinament, ja que suposaria un risc pel col·lectiu “proposar o demanar mesures de flexibilització”. “El risc de la tornada de la pandèmia és real, i no només pel nostre grup de persones”, indica, i conclou que en tractar-se d’una malaltia nova, “ni els més experts poden preveure que passarà, per exemple, d’aquí a un mes”.