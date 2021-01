Zones verdes i un parc infantil a l'espai del nou aparcament del carrer de la Vena d'Encamp

Als terrenys de Prat de Casa i a la part baixa de Prat de Pallarés a Encamp, a banda d'un nou aparcament, també s'hi instal·larà una zona de parc infantil, una zona verda i un pipican. El comú d'Encamp ha informat que en el projecte del carrer de la Vena també s'hi crearà una voravia pels ciutadans i una altra zona verda. Cal recordar que segons va sortir publicat aquest dimecres passat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el comú destinarà prop de 716.000 a la construcció del nou aparcament a la parròquia que tindrà una capacitat per a 85 vehicles. Entre aquestes places també n'hi haurà dues per a vehicles elèctrics i dues més per a vehicles adaptats.



En un principi, la intenció de la corporació és tenir enllestit aquest aparcament de cara l'estiu del 2021. Per aquest motiu, el termini d'execució de les obres és de sis mesos i l'adjudicació dels treballs s'ha fet a l'empresa Constructora d'Obres Públiques, SA. A banda, l'aparcament també disposarà d'un accés directe des de l'avinguda Joan Martí. Des del comú expliquen que amb aquesta entrada, es pretén potenciar els comerços de la zona millorant-hi l'accés.