'Abortófono': així qualifiquen pàgines catòliques espanyoles el Servei d’Atenció a la Dona d’Andorra

Andorra la VellaPàgines religioses espanyoles han publicat que el "Servei d'Atenció Integral a la Dona" (SIAD) d'Andorra és en realitat un 'abortófono': un telèfon i despatx per a facilitar a les andorranes dades per a avortar a l'estranger. Es critica que "no ofereix ajuda per a la criança del bebè, sobre el lliurament del bebè en adopció, ni informa sobre com accedir a ajudes per a famílies o per a mares soles". Com l'avortament és il·legal, l''abortófono', amb diners dels contribuents, ajuda a l'embarassada, "sovint espantada o confosa, a arribar a una clínica d'avortament catalana, o a vegades francesa". "Per descomptat, no parlarà de les seqüeles de l'avortament o de la Síndrome Post-Avortament". A més, apunten que "que el SIAD és un 'abortófono' ho ha admès la mateixa secretària d'Estat de Sanitat, Cristina Pérez declarant que el 83% de les consultes rebudes tracten de l'avortament".

La queixa continua indicant que "no s'entén que l'administració andorrana dediqui recursos a una oficina així, que bàsicament és un punt de publicitat de la indústria avortista catalana en un lloc on l'avortament és il·legal". Cada any són unes 35 les dones que contacten amb el SIAD, la majoria de nacionalitat andorrana, d'uns 27 anys de mitjana. Només 1 dona va ser al SIAD a aprendre de mètodes anticonceptius, i una altra a preguntar per malalties sexuals; tres van anar a fer-se un test d'embaràs. Aquest posicionament està recollit en pàgines com 'Catolicoactivo' o 'Religión en libertad'.

Es deixa clara una advertència respecte a quin pot ser el futur d'Andorra si despenalitza l'avortament. Apunta que l'existència del Principat estaria en perill i Andorra podria quedar obligada a formar part de França i perdre les seves especificitats. Fa referència al fet que Joan-Enric Vives "com a Copríncep, el bisbe mai podria acceptar la despenalització de l'avortament. Si forcessin al bisbe a deixar de ser Copríncep, Andorra correria el perill de passar a formar part (irrellevant, diminuta) de França, país conegut pel seu fort centralisme i uniformització. Andorra aviat perdria les seves particularitats legals i econòmiques, i els andorrans no voldrien això".