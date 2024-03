Absolt per falta de proves un taxista acusat d'abusar d'una clienta amb diversitat funcional

Andorra la VellaUn taxista acusat d'abusar d'una clienta amb diversitat funcional ha estat absolt pel Tribunal de Corts, tal com informa RTVA. Els fets es van produir en 2016, però a la vista oral es va arribar fa escasses setmanes.

Malgrat que fiscalia considerava provat que la dona va patir tocaments no consentits, i demanava dos anys de condicional i tres d'inhabilitació, el Tribunal ha argumentat que no hi ha proves i s'ha decantat del costat de la defensa, que volia l'absolució.