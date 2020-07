Adéu als turistes de Barcelona i de Lleida

El Govern ha demanat a tots els ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià i la Noguera que es quedin a casa si no és "imprescindible", almenys durant quinze dies. Un "pas enrere" per intentar contenir el virus i evitar tornar a un nou confinament total, segons ha advertit la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que tindria "uns efectes econòmics i socials devastadors". Les restriccions anunciades apel·len al "deure cívic" dels ciutadans per evitar al màxim el contacte social i són "l'última oportunitat" abans de fer un confinament més dràstic, ha dit Budó. A la pràctica consisteix a ampliar a tretze municipis de la primera corona de Barcelona, a tota la comarca de la Noguera i a una vintena de municipis del Segrià el que ja es va anunciar per a tres barris de l'Hospitalet.

Les mesures afecten prop de tres milions de persones, que són les que viuen a Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona, a més de la comarca de la Noguera i els municipis del Segrià següents: els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, Massalcoreig, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià i Vilanova de la Barca.



"La capacitat que tenim per actuar amb velocitat i efectivitat és irrisòria", ha lamentat Buch, a causa de la "inseguretat jurídica" que suposa que totes les restriccions que planteja la conselleria de Salut han de passar pel sedàs d'un jutge, que les pot acceptar o tombar. El tràmit no és menor perquè a l'Hospitalet, per exemple, el jutge va fer tirar enrere la prohibició de fer trobades de més de deu persones. Les mesures, doncs, han de ser avalades pel jutge i no seran vigents fins que no es publiquin al DOGC.



Tot i això, el Govern ha defensat que "la gent s'està contagiant a les trobades familiars i socials" i que per això volen limitar-les. La voluntat és que sí que sigui una prohibició fer reunions amb grups de més de deu persones. "Hem d'evitar ser molts a les trobades, hem de fer una bombolla de seguretat amb els que convivim i tractem habitualment", ha dit Alba Vergés. També es prohibirien les activitats d'oci nocturn, les d'oci en general i les esportives, que quedaran tancades al públic. "Volem desactivar els ambients on pot coexistir un nombre gran de persones", ha argumentat la consellera. La consellera ha insistit que cal evitar "quedar amb altres persones" i "evitar el que és evitable": "És evitable anar a la platja? Sí, es pot evitar, per tant evitem-ho!", ha dit.

També se suspenen les activitats culturals, esportives, lúdiques i d'oci nocturn, de manera que tancaran cinemes, teatres, gimnasos i locals d'oci nocturn i es redueix al 50% l'aforament en bars i restaurants, on caldrà guardar encara més distància a les terrasses. Tampoc estaran permeses les visites a les residències de gent gran en tots els municipis afectats per les restriccions.



Set municipis de Lleida mantenen restriccions més severes

Les mesures que ha anunciat aquest divendres el Govern van en paral·lel a les restriccions imposades en set municipis del Segrià fa uns dies. Així, a Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre es manté la prohibició de sortir de casa si no és imprescindible, l'entrada i la sortida del municipi està restringida i els bars i restaurants estan tancats excepte per servei a domicili o recollida amb cita prèvia.