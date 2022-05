Un accident a la C-14 a Ribera d'Urgellet provoca retencions d'un quilòmetre

Andorra la VellaUn accident a la C-14 a Ribera d'Urgellet entre el punt quilomètric 177 i 117,5, entre el Pla de Sant Tirs i Adrall, a les 16.33 hores està provocant retencions de més d'un quilòmetre en cada sentit. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident ha estat una col·lisió amb dos turismes, tots dos amb matrícula andorrana, i un tot terreny, amb matrícula espanya. Segons informa Ràdio Seu, no hi ha hagut ferits molt greus, per un ocupant dels vehicles ha hagut de ser traslladat al Sant Hospital de la Seu d'Urgell amb ferides menys greus.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una dotació de bombers de la Generalitat, una ambulància i cinc patrulles de Mossos d'Esquadra. Tot i que en inici la circulació s'ha tallat completament amb desviaments senyalitzats cap a ambdós sentits, passades les 18 hores s'ha restablert el trànsit.