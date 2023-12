Un accident amb deu ferits dificulta l'entrada a Andorra

Andorra la VellaLa circulació per la C-16 per accedir al Pirineu i a Andorra ha quedat interrompuda al llarg d'aquest dimecres al migdia com a conseqüència d'un accident múltiple a la comarca del Berguedà. Cap a 2/4 d'una del migdia, diversos vehicles han col·lidit de manera gairebé simultània al terme municipal de Puig-reig i això ha obligat a tallar totalment el trànsit en aquest punt, cosa que ha generat importants cues en direcció a la Cerdanya.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'aparatós sinistre s'ha produït a dins el túnel del Guixaró, al quilòmetre 84,5 de l'eix del Llobregat. S'hi han vist implicats fins a 10 vehicles que circulaven en sentit nord. Després d'un primer xoc entre dos cotxes, s'ha produït un efecte dòmino que s'ha saldat amb el resultat de 10 ferits, dos d'ells en estat "menys greu" i que han requerit atenció mèdica. Els altres vuit han patit ferides lleus. Al lloc dels fets hi han treballat quatre unitats terrestres del SEM i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d'efectius dels Mossos d'Esquadra que han regulat la circulació. Així ha informat Ràdio Seu.

Com a conseqüència de l'accident múltiple, al llarg del migdia s'ha tancat al trànsit la C-16 en sentit nord, entre Puig-reig i Gironella. Això ha generat cues de més de 3,5 quilòmetres, en una jornada amb molt de trànsit per accedir a la Cerdanya i a la resta del Pirineu, tot coincidint amb l'època festiva de Nadal. L'autovia no s'ha reobert completament fins a les 4 de la tarda.