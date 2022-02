Accident mortal a Grandvalira

Andorra la VellaUn turista espanyol de 63 anys resident a Madrid ha perdut la vida aquest dimecres al migdia després de patir un accident mortal per causes que es desconeixen al peu de la pista Llop, al sector del Tarter de Grandvalira, cap a les 12.30 hores.

Segons ha comunicat l'estació, els equips de rescat han activat ràpidament el protocol d'actuació i s'han desplaçat al lloc de l'accident, però malauradament no han pogut fer res per salvar-li la vida. Grandvalira ha emès un comunicat on ha volgut transmetre el seu condol a familiars i amics de la víctima.