Una dona té un accident a la tarda i gairebé triplica el límit penal d'alcoholèmia

Al llarg de la darrera setmana, del 23 al 29 de novembre, el Cos de Policia només ha procedit a la detenció de tres persones, totes elles per haver comès presumptes delictes relacionats contra la seguretat del trànsit, i més específicament per conduir sota els efectes de l'alcohol. D'aquesta manera, la taxa d'alcoholèmia més alta registrada va ser la d'una dona resident de 39 anys, que després de patir un accident on només es van lamentar danys materials, va donar una taxa positiva de 2,26 g/l. Els fets van tenir lloc el passat dimarts pels volts de les 17.53 hores.



D'altra banda, la policia també va detenir dimecres a la mitjanit un home resident de 48 anys després de donar una taxa de 0,90 g/l en una parada rutinària. En aquest sentit, un control efectuat divendres a la nit, passades dos quarts de dos de la matinada, també va finalitzar amb la detenció d'un home resident de 30 anys en donar una taxa d'alcohol en sang d'1,57 g/l.