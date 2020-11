Un home de 64 anys té un accident a la tarda i triplica el límit penal d'alcoholèmia

Una de les poques bones notícies que ha dut la pandèmia i la caiguda de l'activitat ha estat la disminució dels accidents de trànsit i de positius per alcoholèmia registrats. Aquesta darrera setmana, entre el 16 i el 22 de novembre, la policia reporta cinc detencions per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, és a dir, per superar el límit penal establert en ,80 grams d'alcohol per litre de sang (gr/l). Destaca l'arrest d'un home de 64 anys, aquest dissabte passat, a les 16h de la tard, a qui després d'haver patit un accident amb danys i de practicar-li la prova l'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 2,46 gr/l, més del triple del límit que li obre un procés penal.



De la resta de detencions per aquest delicte, destaca que tots els subjectes són homes i que els positius per alcoholèmia són de matinada, en parades o controls rutinaris. Tres joves, d'entre 19 i 23 anys són aturats entre les 5h i les 6h, i el darrer detingut, un home de 40 anys, dona positiu en un control a les 23h. Els positius són entre 0,83 i 1,12 gr/l.