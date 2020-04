Un accident de trànsit deixa cap per avall un turisme a l'altura de FEDA

El cos d'emergències dels bombers ha socorregut aquest dimecres a la tarda el conductor d'un vehicle que ha xocat a l'altura de la seu central de FEDA, a Encamp. El turisme, de matrícula andorrana, ha col·lisionat contra els murs de protecció que separen els carrils de conducció i ha volcat 180 graus. Segons han informat els equips d'assistència, en l'accident només s'ha vist implicat aquest vehicle i no hi ha cap ferit. Encara es desconeixen les causes del sinistre.